В Челябинске бездомный ограбил магазин

Фото: УМВД Челябинска
В Челябинске задержали бездомного, ограбившего магазин.
Мужчина среди бела дня зашел в торговую точку на улице Горького и сразу же направился к прилавку. На стойке стоял рабочий ноутбук. Посетитель схватил компьютер и бросился наутек.
Хозяйке магазина обратилась в полицию.
Как рассказали в УМВД Челябинска, похитителя удалось разыскать. Это 32-летний неработающий мужчина без определенного места жительства. За плечами у челябинца уже несколько судимостей.
Украденный ноутбук вернуть не удалось. Злоумышленник успел его продать, а деньги потратил.
Теперь в отношении бездомного возбудили уголовное дело о грабеже. На время следствия мужчину поместили под стражу.
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