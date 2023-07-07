В Челябинске бездомный ограбил магазин

Фото: УМВД Челябинска

В Челябинске задержали бездомного, ограбившего магазин.

Мужчина среди бела дня зашел в торговую точку на улице Горького и сразу же направился к прилавку. На стойке стоял рабочий ноутбук. Посетитель схватил компьютер и бросился наутек.

Хозяйке магазина обратилась в полицию.

Как рассказали в УМВД Челябинска, похитителя удалось разыскать. Это 32-летний неработающий мужчина без определенного места жительства. За плечами у челябинца уже несколько судимостей.

Украденный ноутбук вернуть не удалось. Злоумышленник успел его продать, а деньги потратил.

Теперь в отношении бездомного возбудили уголовное дело о грабеже. На время следствия мужчину поместили под стражу.

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