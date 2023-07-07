В Челябинской области утонул девятилетний мальчик

Фото: прокуратура Челябинской области

В Аше утонул девятилетний школьник. Трагедия произошла 6 июля.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мальчик отпросился у родителей и отправился кататься на велосипеде. Когда ребенок не вернулся домой, родители забили тревогу.

Велосипед, одежду и обувь школьника нашли на берегу реки СИМ. Тело мальчика через некоторое время подняли со дна реки.

В СУ Следственного комитета по Челябинской области начали проверку.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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