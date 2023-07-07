МТС прокачала сеть в Уральской Венеции

Местные жители и путешественники смогут с комфортом пользоваться привычными сервисами экосистемы МТС в Кыштыме Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Челябинск, РФ — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает об усилении LTE-сети на севере Челябинской области. Установка дополнительного телеком-оборудования в Кыштыме позволила увеличить скорость мобильного интернета более чем на четверть во всех районах города. Местные жители и путешественники смогут с комфортом пользоваться привычными сервисами экосистемы МТС в Кыштыме, а также на прилегающих к нему популярных туристических территориях.

Путешественники с помощью быстрого интернета узнают историю кыштымского «Белого дома» – усадьбы Демидовых Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Путешественники с помощью быстрого интернета узнают историю кыштымского «Белого дома» – усадьбы Демидовых, основавших железоделательный завод и город в XVIII веке. Туристы смогут показать по видеосвязи в хорошем качестве исторический центр Кыштыма, виды многочисленных водоемов города, благодаря чему он получил название «Уральской Венеции» и «края 40 озер»: Ново-Кыштымского, Верхне-Кыштымского и Нижне-Кыштымского водохранилищ, Дехановского пруда, а также отправить фотографии прогулки по главной набережной города у Народного дома и близлежащих озер среди которых Темное, Анабаш и Сазоново.

Комфортная скорость мобильного интернета поможет открыть тайны старинных каменных церквей Кыштыма, а также вести онлайн-трансляцию из историко-революционного музея города, в котором представлены коллекции художественного литья и минералов Урала.

- Мы планомерно расширяем покрытие по всему региону, также усиливаем сеть в городах и популярных местах отдыха на Южном Урале. С помощью Big Data МТС мы видим рост турпотока во многие исторические локации Челябинской области и высокую интернет-активность в этих местах. На основе больших данных мы определяем такие точки притяжения и планируем развитие сети с учетом интересов южноуральцев и гостей, которые едут к нам не только из Свердловской области, но и из более удаленных регионов страны, – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Ранее МТС ускорила мобильный интернет на севере Челябинской области – в Верхнем Уфалее, а также в Южноуральске, Сатке и Катав-Ивановске и других городах региона.