40-градусное пекло: жителей Челябинской области предупредили о пяти днях аномальной жары

Температура сильно превысит климатическую норму Фото: Иван МАКЕЕВ

Кажется, что жарче уже некуда, но метеорологи прогнозируют: зной в Челябинской области усилится. 10 июля столбик термометра доберется до отметки в +40 градусов.

По данным регионального гидрометцентра, с 8 до 12 июля в Челябинской области будет аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры окажутся выше климатической нормы на 7 и более градусов.

В субботу 8 июля в северной части Челябинской области прогнозируют +28, +33 градуса. А в Южной — до +36.

В воскресенье уже по всей территории региона будет от +31 до +36.

А в понедельник 10 июля зной станет еще более ужасным: +35, +40 и почти никакого ветра.

В сильную жару медики советуют южноуральцам прятаться в тени, поменьше находиться на улице и пить прохладную, желательно минеральную воду. А вот пытаться охладиться с помощью спиртного опасно. Алкоголь вызывает обезвоживание.

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