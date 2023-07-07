ФК «Челябинск» заключил контракт с новым главным тренером

Виталий Панов (на фото справа) станет главным тренером ФК «Челябинск» в новом сезоне, слева — директор клуба Константин Арестов. Фото ФК «Челябинск»

Уже 16 июля ФК «Челябинск» начнет новый сезон во второй лиге чемпионата России по футболу. Первым соперником на домашней арене станет клуб «Амкар-Пермь». За полторы недели до старта турнира в пресс-службе клуба сообщили о назначении нового главного тренера. Им стал 43-летний Виталий Панов, ранее работавший в одних из ведущих клубах страны — «Камазе», «Крыльях Советах», ярославском «Шиннике» и астраханском «Волгаре». Предыдущим местом работы Виталия Панова был тольяттинский клуб первой лиги «Акрон» (Тольятти).

Контракт с Виталием Пановым рассчитан на два сезона. Директор ФК «Челябинск» Константин Арестов отметил, что губернатором Челябинской области Алексеем Текслером перед клубом поставлена задача по выходу на новый уровень как в спортивном, так и в организационном плане. Для этого со стороны регионального правительства будет оказана всесторонняя поддержка.

Напомним, в прошедшем сезоне ФК «Челябинск» занял четвертое место и впервые за последние шесть лет не вошел в число призеров. После окончания чемпионата был расторгнут контракт с главным тренером команды Виктором Булатовым.

Четвертое место челябинцев по итогам сезона дает им право начать следующий чемпионат в «серебряной» зоне дивизиона «А» реформированной второй лиги. Миасское «Торпедо» будет играть в той же лиге, но в дивизионе «Б».

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