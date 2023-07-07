На Южном Урале женщина получила почти 2 млн рублей за несуществующих детей

Женщину будут судить за мошенничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске будут судить женщину, которая получила от государства почти 2 млн рублей за несуществующих детей. В 2015 году она обратилась в ЗАГС и заявила, якобы родила вне роддома. Женщине выдали свидетельство о рождении, на основании которого она получила 453 026 рублей материнского капитала. Деньги вложила в покупку комнаты.

Кроме этого, на протяжении девяти лет она получала выплаты по уходу за ребенком и другие пособия как мать-одиночка. В общей сложности ей начислили более 719 тысяч рублей. В 2017 году женщина решила повторить свой успех и оформила свидетельство о рождении несуществующей дочери. Так ей удалось получить еще 627 тысяч рублей.

– Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. 55-летняя женщина обвиняется по ч. 1, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», – рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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