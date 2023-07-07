Архивное видео про челябинских танкистов сделали цветным при помощи нейросетей

Фильм красили в несколько подходов

При создании фильма о челябинских танкистах использовали нейросети. С их помощью архивные видео, которым более 80 лет, стали цветными! Теперь торжественный марш 9 мая 1943 года, когда колонны танкистов-добровольцев проходили по Кировке заиграют красами. Все это стало возможным благодаря специалистам миасского центра цифрового образования «IT-КУБ» Дома детского творчества «Юность».

– Брался за работу с большой осторожностью, все же уникальному ролику 80 лет и нейросетям необходимо было задать максимально продуманную программу. Рад, что мы помогли современному зрителю чуть-чуть по-иному взглянуть на такое значимое событие – народные проводы в бой Уральского добровольческого танкового корпуса, – рассказал Hornews.com педагог дополнительного образования «IT-КУБа» Константин Лебедев.

Для «покраски» видео пришлось использовать сразу 4 нейросети. Одна улучшала лица людей, другая – фоновое изображение, третья и четвертая именно «красили» видео. Одна из них даже была отечественная.

На все работы Константин потратил две недели.

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