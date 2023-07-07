Коллектив челябинского театра выступил с балетом на главной сцене Минска

Фото: Челябинский театр оперы и балета им. Глинки

Челябинский театр оперы и балета им. Глинки прибыл с ответным визитом на сцену Большого театра Республики Беларусь. Коллектив исполнил балет «Корсар».

В декабре прошлого года договор о творческом сотрудничестве подписали директор челябинского театра Владимир Досаев и генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова, поэтому такие обменные гастроли стали возможными.

Большой театр Беларуси – единственный оперный театр в стране. Зрительный зал главного театра по вместимости схож с челябинским, однако сцена заметно глубже и шире, что потребовало большего количества декораций. Реквизит, костюмы и гримерные принадлежности доставили из Челябинска на трех фурах.

Как призналась солистка Екатерина Нечаева, артистам балета тоже пришлось привыкать к новым условиям:

– Челябинская сцена без поката, а здесь он есть, поэтому нужно по-другому держать спину, особенно во время вращений. Конечно, это совершенно другие ощущения. На минской сцене хорошо удается делать прыжки, каждый раз словно взлетаешь. Мне очень понравилось танцевать в этом театре.

Для Алексея Шакуро, исполнителя партии Конрада, эти гастроли важны вдвойне: выступить на сцене Большого театра Беларуси было мечтой детства, которая наконец-то осуществилась.

– В юные годы я был в этом театре после реконструкции. И сегодня он также прекрасен. Нам пришлось привыкать к покату сцены, но пол здесь удобный. Мне было очень приятно выступать на своей родине, – отметил Алексей.

После каждого акта зрители щедро одаривали солистов аплодисментами, а после финального аккорда прозвучали громкие и длительные овации. Следующий спектакль будет исполнен 8 и 9 июня. Гастрольную афишу челябинского театра продолжит опера «Бал-маскарад» Джузеппе Верди.

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