Федерация баскетбола Челябинской области заключила соглашение с ЧелГУ на подготовку специалистов по направлению «спортивный менеджмент»

Федерации баскетбола Челябинской области и ЧелГУ заключили соглашение о сотрудничестве. Фото ФБЧО

На этой неделе Челябинский государственный университет и Федерации баскетбола Челябинской области заключили соглашение, которое касается вузовской подготовки специалистов спортивного профиля — тренеров, менеджеров, руководителей различного звена

Соглашение о сотрудничестве подписали ректор ЧелГУ Сергей Таскаев и президент федерации Николай Сандаков.

Этот уникальный для региона проект по созданию образовательной системы подготовки стартует уже в эту приемную компанию и позволит его участникам получить высшее образование в области, в том числе, и спортивного менеджмента.

— Это большой проект, который направлен на вузовскую подготовку действующих спортсменов после завершения ими спортивной карьеры. Инициаторами выступают спортивные клубы, в частности «Челбаскет», который активно заявил о желании сотрудничать с нами, – рассказал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. – Система даст возможность ребятам устраиваться на различные должности в сфере спорта, подтверждая свою квалификацию дипломом о высшем образовании.

Также ректор уточнил, что выбранные образовательные программы бакалавриата и магистраты будут реализованы специально под запросы партнеров на факультете управления. Курировать обучение ребят будет кафедра менеджмента.

— ЧелГУ — очень спортивный вуз, где развиваются многие виды спорта, и баскетбол в том числе, — отметил президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков. — Один из наших ключевых тренеров Евгений Соловьев долгое время занимался развитием баскетбола в университете. Верим, что с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса вуза баскетбольное движение и в целом спорт в ЧелГУ получит новый импульс и новую жизнь, и мы, конечно, хотим в этом участвовать. Наша задача – предоставить абитуриентов Челябинскому госуниверситету, чтобы после его окончания они стали грамотными функционерами и тренерами. Нам очень важно, чтобы внутри баскетбольной среды росли воспитанные и образованные, добрые люди, хорошо играющие в баскетбол. Эти задачи невозможно решать без высшего образования. Мы хотим, чтобы как можно больше ребят, которые видят свое дальнейшее развитие в сфере спорта, получили возможности обучения в ЧелГУ.

И желающие обучаться по этим программам уже есть. По словам Николая Сандакова, предварительно только из тех, кто работает в администрации федерации и клуба, есть около десяти желающих поступить в ЧелГУ.

— Одна из основных идей проекта - это сохранение спортсмена, по окончании спортивной карьеры в системе баскетбольного клуба. Спортсмен, как никто другой, знает как правильно организовать спортивные процессы. Очень часто в 35-40 лет ребята заканчивают карьеру и наша задача научить их не просто играть на паркете, но еще и работать с этим, — рассказала Алейникова Ольга, генеральный директор баскетбольного клуба «Челбаскет». — Спортивный менеджмент - очень интересная профессия, она дает безграничные возможности для реализации себя как специалиста и для воплощения каких-то интересных идей. Если посмотреть топовые профессиональные клубы в стране, спортивные менеджеры нужны везде и мне кажется, если правильно спортсмену дать знания вместе мы сможем развивать баскетбол совсем на другом уровне. ЧелГУ дает хорошее классическое образование, и мы будем рады если наши спортсмены и команда сотрудников присоединятся к этой программе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Челябинской области в новом сезоне в системе БК «Челбаскет» появится новая студенческая команда.

В сезоне 2023/24 в системе клуба появится еще и женская Студенческая сборная, которая будет выступать в высшем дивизионе чемпионата АСБ - Студенческой лиге РЖД. Сборная будет создана на базе команды Южно-Уральского государственного университета и объединит лучших представительниц баскетбола с ведущих вузов.

Сборная Челябинской области станет ступенькой в женской баскетбольной пирамиде, которая свяжет игроков из команды ДЮБЛ и женской профессиональной команды «Славянка», выступающей в Высшей лиге.

Исполнительный директор АСБ Сергей Крюков отметил, что развитие баскетбола в Челябинске происходит действительно системно и своевременно и создание Студенческой сборной результат такой работы.

— Это новый важный для нас проект, который мы реализуем совместно с АСБ. Надеюсь, что девчонки, уже в этом году покажут достойный результат в лиге РЖД, которая является одной из самых престижных студенческих лиг в мире. Созданием женской Студенческой сборной Челябинской области мы заканчиваем строительство баскетбольной пирамиды профессиональных клубов и кадрового резерва начиная от главной женской команды «Славянка» и заканчивая младшими группами наших спортивных школ всей области. Желаю девчонкам показать классный баскетбол и побольше побед, — прокомментировал создание сборной Николай Сандаков.

КСТАТИ

Ранее в Челябинской области действовали три студенческие команды, участвующие в сильнейшем турнире «Студенческая лига РЖД». Это мужская Сборная Челябинской области и мужская и женская сборные «МГТУ им. Носова» из Магнитогорска. Команда Челябинской области в 2022 году заслужила право играть среди 8-ми сильнейших студенческих команд России. В прошедшем году, благодаря поддержке Министерства образования и науки Челябинской области и АСБ, был запущен Чемпионат среди ссузов Челябинской области. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в стране. В дебютном сезоне в соревнованиях приняли участие 12 мужских и 7 женских команд.

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