Режим НМУ в Челябинской области продлится до 10 июля

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области объявили режим НМУ. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на министерство экологии. По данным ведомства, режим будет действовать до вечера 10 июля. В этот период промышленные предприятия обещают приостановить часть рабочих процессов, чтобы снизить выбросы в воздух.

Режим НМУ коснется Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Карабаша, Златоуста, Коркино и Аши. В это время южноуральцам рекомендуют пить больше воды и проводить влажную уборку. Ко всему прочему, синоптики обещают жару. Температура воздуха в начале недели может достигнуть 37 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.