В Челябинской области провалившим ЕГЭ выпускникам предложили оформить самозанятость

Оформить самозанятость можно с 14 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт предложила выпускникам, которые провалили ЕГЭ, оформить самозанятость. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». По словам Ирины Гехт, даже если не получилось поступить в вуз, можно найти пути для развития своих навыков.

Например, посвятить себя фотографии или бьюти-индустрии. Сейчас этими способами зарабатывают и люди без высшего образования. Поэтому Гехт предлагает не сидеть на месте, а оформлять самозанятость. Тем более, что в России это можно делать с 14 лет.

– Оформив самозанятость, начинающие предприниматели учатся планированию, тайм-менеджменту, развивают те самые soft skills, которые точно пригодятся в жизни, – добавила Ирина Гехт.

Всего в Челябинской области зарегистрированы 51 тыс. самозанятых моложе тридцати лет.

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