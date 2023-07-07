На базе челябинского завода создадут центр испытаний БПЛА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске на базе радиозавода «Полет» создадут центр испытаний и развития БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха. По данным корпорации, партнерами в работе станет Челябинский госуниверситет и группа компаний InSmart.

Известно, что инженеры будут создавать изделия для обеспечения безопасности и управления полетов беспилотников. Здесь будут разрабатывать схемы, платы, встроенное программное обеспечение. Кроме этого, завод будет испытывать новые БПЛА, в дальнейшем планируется запустить серийное производство.

– В России набирает обороты новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Для того чтобы она работала без перебоев, создаются центры компетенций. Мы планируем расширять круг компаний-партнеров для усиления научного и производственного потенциала проекта, – заявил генеральный директор завода «Полет» Дмитрий Довженко.

В настоящее время радиозавод уже участвует в проектах Ростеха. Инженеры разрабатывают оборудование для аэродромов.

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