В Челябинске перекрыли улицу Косарева из-за строительства теплотрассы

Проезд откроют во вторник Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске перекрыли улицу Косарева, чтобы проложить трубы теплосети.

Движение закрыто в обоих направлениях. Проехать нельзя по участку около дома №79А по улице Братьев Кашириных.

Как сообщили в мэрии Челябинска, ограничения действуют с вечера 6 июля до 6:00 вторника 11 июля.

Напомним, проезд запретили также по участку улицы Салютной.

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