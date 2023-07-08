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НовостиОбщество8 июля 2023 6:06

В Челябинске перекрыли улицу Косарева из-за строительства теплотрассы

Ограничения будут действовать до 11 июля
Елена КОЛЧИНА
Проезд откроют во вторник

Проезд откроют во вторник

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске перекрыли улицу Косарева, чтобы проложить трубы теплосети.

Движение закрыто в обоих направлениях. Проехать нельзя по участку около дома №79А по улице Братьев Кашириных.

Как сообщили в мэрии Челябинска, ограничения действуют с вечера 6 июля до 6:00 вторника 11 июля.

Напомним, проезд запретили также по участку улицы Салютной.

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