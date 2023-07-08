В Челябинске перекрыли улицу Косарева из-за строительства теплотрассы

Проезд откроют во вторник
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске перекрыли улицу Косарева, чтобы проложить трубы теплосети.
Движение закрыто в обоих направлениях. Проехать нельзя по участку около дома №79А по улице Братьев Кашириных.
Как сообщили в мэрии Челябинска, ограничения действуют с вечера 6 июля до 6:00 вторника 11 июля.
Напомним, проезд запретили также по участку улицы Салютной.
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