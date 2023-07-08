В Челябинске изменили маршрут автобуса №21с

На маршрут автобус вернется на следующей неделе Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно изменили маршрут автобуса №21с.

Общественный транспорт не сможет проехать по участку улицы Героев Танкограда так как между улицами Бажова и Котина идет ремонт теплотрассы.

Из схемы движения автобуса до конца ремонта исключили остановку «Бажова». Ближайшие сохранившиеся остановки — «Котина» и «Магазин «Радуга».

Схема: ОГКУ «Организатор перевозок»

До 13 июля маршрут №21с будет выглядеть так: «ЧТЗ — Героев Танкограда — Котина — переулок Лермонтова — Бажова — ТЭЦ-3».

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