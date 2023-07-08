Глава СК Бастрыкин велел возбудить уголовное дело из-за строительства ЖК на берегу озера Чебаркуль

Чебаркульцы считают, что на берегу озера нужно создать зону отдыха, а не строить многоэтажки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за планов по строительству нового микрорайона на берегу озера Чебаркуль, а также сооружения дороги у потенциальной стройплощадки.

На ситуацию пожаловались жители Чебаркуля. Они опасаются, что возведение многоэтажек станет слишком большой нагрузкой на городскую инфраструктуру, приведет к обмелению озера и экологической катастрофе.

Это уже не первое обращение чебаркульцев. После предыдущего в Следственном комитете провели проверку, но возбуждать уголовное дело отказались. Региональное министерство строительства нашло нарушения в документах, оформленных застройщиком. Возводить новый жилой комплекс на озерном берегу запретили. Но не насовсем. У фирмы потребовали устранить нарушения в бумагах.

Жители Чебаркуля подозревают, что застройщик не отказался от своих планов. Горожане заметили, что при реконструкции дороги к историко-этнографическому комплексу «Крепость» проложили и дорогу, ведущую в противоположном направлении от комплекса — к предполагаемой территории нового микрорайона.

Людей возмутило и то, что стойки газопровода и электрические столбы при строительстве дороги устанавливают опасно близко к частным домам.

— Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело по всем озвученным в обращении доводам и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, — сообщили в информационном центре Следственного комитета.

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