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НовостиОбщество8 июля 2023 10:20

В Челябинске четыре троллейбуса продолжат ездить по измененным маршрутам

Обычные схемы движения хотели вернуть 10 июля, но передумали
Елена КОЛЧИНА
Когда три улицы вновь откроют для троллейбусов, пока не известно

Когда три улицы вновь откроют для троллейбусов, пока не известно

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске троллейбусы №10, №16, №17 и №19 продолжат курсировать по объездным маршрутам.

Электротранспорт должен был вернуться на обычные маршруты 10 июля, но ограничения на его проезд продлили на неопределенный срок.

Для троллейбусов из-за работ по обновлению контактной сети недоступен участок проспекта Ленина между улицами Пушкина и Героев Танкограда, участок улицы Героев Танкограда между проспектом Ленина и ЖБИ, а также отрезок улицы Бажова от Героев Танкограда до Первоозерного.

До завершения ремонта маршруты троллейбусов будут выглядеть так:

№10 «ЧКПЗ — Копейское шоссе — Гагарина — Солнечный берег».

№16 «АМЗ — площадь Революции — Пушкина — Свободы — Автовокзал «Центральный».

№17 «Молдавская — площадь Революции — Пушкина — Свободы — Автовокзал «Центральный».

№19 « ЧКПЗ — Копейское шоссе — Гагарина — Новороссийская — Машиностроителей — ЧКПЗ».

Схема: ОГКУ «Организатор перевозок»

Схема: ОГКУ «Организатор перевозок»

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