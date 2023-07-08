В Челябинске четыре троллейбуса продолжат ездить по измененным маршрутам

Когда три улицы вновь откроют для троллейбусов, пока не известно Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске троллейбусы №10, №16, №17 и №19 продолжат курсировать по объездным маршрутам.

Электротранспорт должен был вернуться на обычные маршруты 10 июля, но ограничения на его проезд продлили на неопределенный срок.

Для троллейбусов из-за работ по обновлению контактной сети недоступен участок проспекта Ленина между улицами Пушкина и Героев Танкограда, участок улицы Героев Танкограда между проспектом Ленина и ЖБИ, а также отрезок улицы Бажова от Героев Танкограда до Первоозерного.

До завершения ремонта маршруты троллейбусов будут выглядеть так:

№10 «ЧКПЗ — Копейское шоссе — Гагарина — Солнечный берег».

№16 «АМЗ — площадь Революции — Пушкина — Свободы — Автовокзал «Центральный».

№17 «Молдавская — площадь Революции — Пушкина — Свободы — Автовокзал «Центральный».

№19 « ЧКПЗ — Копейское шоссе — Гагарина — Новороссийская — Машиностроителей — ЧКПЗ».

Схема: ОГКУ «Организатор перевозок»

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