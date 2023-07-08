Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Сабантуем

Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Сабантуем. Традиционный праздник окончания весенних полевых работ 8 июля состоялся в деревне Норкино Аргаяшского района.

— Сабантуй - наш общий праздник, мы как одна большая семья, все народы, кто проживает у нас в Челябинской области, отмечают его вместе, — заявил Алексей Текслер.

Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор приехал на праздник вместе с супругой Ириной. Он не только обратился к собравшимся со сцены, но и прогулялся по выставке подворий, попробовал блюда национальных кухонь, посетил конные скачки и турнир по борьбе куреш.

Фото: пресс-служба губернатора

Добавим, на Сабантуй в Норкино приехали гости из 19 городов и районов Челябинской области, Екатеринбурга, Башкортостана и Татарстана.

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