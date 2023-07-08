В Челябинской области водитель «Нивы» выжил после лобового столкновения с грузовиком

Фото: Трасса М5 Уфа – Челябинск/vk.com
В Ашинском районе «Нива» столкнулась с грузовиком Mercedes. Авария произошла днем 8 июля на 1565-м километре трассы М-5.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 68-летний водитель легковой машины выехал на встречную полосу. Такой маневр на участке дороги запрещен.
Фото: УГИБДД по Челябинской области
На встречке «Нива» врезалась в фуру, которой управлял 54-летний мужчина.
В аварии травмы получил водитель «Нивы». С места ДТП его увезли в больницу.
Как сообщают очевидцы, после ДТП на трассе М-5 возникла пробка.
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