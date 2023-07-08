В Челябинской области женщина утонула в пруду

Отдыхающие слишком поздно заметили пропажу женщины Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Бреды утонула 40-летняя женщина.

Она отдыхала на берегу Копейского пруда. Друзья не сразу заметили исчезновение женщины, а когда нигде не смогли ее отыскать, обратились в экстренные службы.

Как сообщили в Карталинском пожарно-спасательном гарнизоне, тело погибшей нашли на дне водоема.

Накануне в Увельском районе утонул 70-летний мужчина. Пенсионер переплыл реку Увельку, а потом поплыл обратно, но не добрался до берега.

А в Аше погиб девятилетний мальчик. Его тело подняли со дна реки Сим. На берегу остались велосипед и одежда ребенка.

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