В Челябинске переименовали остановку «Каширинский рынок»

Название уже на остановке. Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске переименовали остановку общественного транспорта «Каширинский рынок», которая теперь стала «Отрадной». Улица с таким названием проходит неподалеку с бывшим базаром, территория которого отдана под реновацию.

–Проезжала мимо и заметила, что название остановки поменяли на комплексе в сторону северо-запада. Через дорогу еще старое название «Каширинский рынок», – рассказала читательница КП-Челябинск.

Название для остановки администрация выбрала вместе с горожанами. Ранее в соцсетях жителей района просили присылать свои варианты нового обозначения.

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