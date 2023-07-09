В Миассе на Дне города выступила группа «Любэ»

Николай Расторгуев. Фото: Администрация города Миасса

В Миассе Челябинской области 8 июля отметили День города. Для жителей и гостей города выступила группа «Любэ» и отыграл сет DJ Feel. Завершился праздник салютом.

– Это уникальный случай, когда ваш замечательный город и ансамбль «Любэ» орет песню «Атас». Если кто-то снимает видео, то сохраните, пожалуйста. Очень коротко, на выдохе, девушки – истерично, – предложил городу спеть вместе лидер «Любэ» Николай Расторгуев.

В соцсетях зрители делятся эмоциями от концерта. По наблюдениям горожан, послушать «Коня» и другие хиты пришло как никогда много людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru