В Пластовском районе Челябинской области ограничили движение из-за ралли «Шелковый путь»

Фото: Silk Way Rally

В Пластовском районе Челябинской области 9 июля перекрыли несколько дорог для проведения международного ралли «Шелковый путь». Продлятся ограничения до 19:00. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

– Вводится временное прекращение движения транспортных средств: по трассе с. Степнинское – с. Степное; по проселочным дорогам с. Степное по правой стороне автодороги Степнинское-Степное от реки Курасан на протяжении 4 километров; по правой стороне от трассы Южноуральск – Магнитогорск от моста на реку Уй на протяжении 24 километров, – сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Ралли «Шелковый путь» проходит с 2009 года. В нем соревнуются участники на мотоциклах, внедорожниках, квадроциклах и грузовиках. В этом году событие затрагивает Татарстан, Башкортостан, Челябинскую область и другие регионы. Финишируют участники в Москве.

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