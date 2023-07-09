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НовостиОбщество9 июля 2023 8:40

Жителям Челябинска предложили оценить озеленение города

Опрос населения запустили на портале Госуслуг
Валентина КОВАЛЕВА

Фото: Егор ИВЛЕВ

Жителям Челябинска предложили оценить озеленение, которое проводится в городе, и выбрать породы деревьев для высадки в будущем. Соответствующий опрос запустили на платформе обратной связи портала Госуслуг.

– На территории Челябинска с 2020 года ведётся масштабная работа по озеленению: высажено около 30 тысяч деревьев и более 165 тысяч кустарников, – сообщила пресс-служба администрации Челябинска.

Пройти опрос можно до 14 июля. Участие в нем могут принять все совершеннолетние горожане, у которых есть учетная запись на портале Госуслуг.

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