В Челябинской области полицейские нашли в машине 1886 пачек немаркированных сигарет

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области полиция нашла у 40-летнего жителя Чебаркульского района 1886 пачек немаркированных сигарет, которые он вез в своей «двенашке». Табак на общую сумму более 220 тыс. рублей у «предпринимателя» изъяли.

– По данному факту в МО МВД России «Чебаркульский» решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки), – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина заявил, что он - торговый представитель, который выгодно купил сигареты как с акцизом, так и немаркированные, чтобы продать подороже. Теперь ему грозит штраф до трехсот тысяч рублей, либо до трех лет лишения свободы.

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