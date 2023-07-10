В Челябинской области фура наехала на ВАЗ, погиб водитель

Фото: ОМВД по Каслинскому району

В Каслинском районе столкнулись ВАЗ-2114 и грузовик Scania. ДТП случилось вечером 9 июля на 109-м километре подъезда к Екатеринбургу.

Как рассказали в районном ОМВД, 66-летний водитель фуры не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди ВАЗ.,

Фото: ОМВД по Каслинскому району

37-летний водитель легковой машины погиб на месте. Ехавшая с ним 37-летняя пассажирка получила травмы, с места аварии ее увезли в больницу.

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