В Челябинске усилят полив улиц из-за аномальной жары

Температура в ближайшие дни может подняться до +39 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске дорожные службы перевели в усиленный режим работы из-за аномальной жары. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. Более активно начали поливать дороги, а также деревья и кустарники. Орошением зелени сейчас занимаются 15 спецмашин.

— В автоматическом режиме поливается участок проспекта Ленина, там устроен автополив. Такой автополив планируем обеспечить на других развязках в этом сезоне, — рассказал Андрей Ксензов.

В жаркие дни дополнительные группы контролеров будут следить за работой кондиционеров в автобусах. Усилили также бригады механиков, ремонтирующих общественный транспорт.

— На объектах ремонта подрядчикам рекомендовано на несколько дней перейти на скользящий график работы и на всех местах обеспечить дорожных рабочих и механизаторов питьевой водой, — добавил вице-мэр.

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