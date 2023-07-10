В Челябинске с 11 июля отключат горячую воду в 575 домах

Горячей воды не будет две недели Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске 11 июля начнется четвертый этап гидравлических испытаний. Об этом на совещании в администрации сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

— В Калининском, Курчатовском и Центральном районах без горячего водоснабжения останутся 575 многоквартирных жилых домов и 84 социальных учреждения, — рассказал он.

Отключение продлится до 25 июля.

Полный список адресов, где прекратится подача горячей воды, можно посмотреть по ссылкам:

Калининский район

Курчатовский район

Центральный район

Напомним, до 18 июля в Челябинске продолжается третий этап массовых опрессовок. Горячей воды нет в 948 домах и 118 зданиях детских садов школ, больниц и поликлиник.

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