Челябинскому риелтору Арсену Унаняну грозит восемь лет колонии за мошенничество

Адвокат Арсена Унаняна в ходе прений заявил, что его вина не доказана Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

В Центральном районном суде Челябинска начались прения сторон по уголовному делу бывшего владельца агентства недвижимости «Компаньон» Арсена Унаняна. Гособвинитель потребовал признать его виновным в мошенничестве в особо крупном размере по двум эпизодам и приговорить его к восьми годам колонии, оштрафовать на 700 тыс. руб. и запретить занимать руководящие должности.

С 2017 года принадлежащая Унаняну фирма «Меркада» строила на Комсомольском проспекте шестиэтажный бизнес-центр «Романов», но годом позже работы остановились. В январе 2022 года компания была признана банкротом — дольщики строительства, ставшие кредиторами несостоятельной организации, потребовали от застройщика вложенные средства.

В суд на Унаняна подал главврач областного кожвендиспансера Олег Зиганшин. Также Унаняну вменяют махинации при сделке с квартирой челябинского политтехнлога Сергея Клесуна — якобы риелтор похитил вырученные при ее продаже средства.

Адвокат Арсена Унаняна в ходе прений заявил, что его вина не доказана, и потребовал оправдательного вердикта либо ограничиться условным сроком.

Арсен Унанян длительное время был учредителем агентства недвижимости «Компаньон», гендиректором была его супруга, Влада Валге. В августе 2022 года компания объявила о слиянии с другим крупным игроком рынка риелторских услуг в Челябинске — «Дан-Недвижимость» — и прекратила свое существование. Сам Унанян подал заявление о личном банкротстве.

Сейчас в суде объявили перерыв на два часа. После прения продолжатся.

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