В Челябинске мужчина и женщина погибли при пожаре

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске на улице Тургоякской ночью 10 июля случился пожар. Пламя объяло два частных жилых дома.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пожар заметили поздно. Ситуация усугублялась плотной застройкой на улице. Пламя удалось потушить, спасатели отстояли соседние дома. Но на пепелище обнаружили тела двоих погибших — мужчины и женщины.

В СУ Следственного комитета по Челябинской области после пожара начали проверку.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Челябинской области загорелся надувной батут в сквере.

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