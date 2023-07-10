В Челябинске мужчина и женщина погибли при пожаре

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
В Челябинске на улице Тургоякской ночью 10 июля случился пожар. Пламя объяло два частных жилых дома.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пожар заметили поздно. Ситуация усугублялась плотной застройкой на улице. Пламя удалось потушить, спасатели отстояли соседние дома. Но на пепелище обнаружили тела двоих погибших — мужчины и женщины.
В СУ Следственного комитета по Челябинской области после пожара начали проверку.
— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее в Челябинской области загорелся надувной батут в сквере.
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