Под Челябинском отец и сын попали в водоворот на реке, отец утонул

Тело погибшего отыскали водолазы. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

На водоемах Челябинской области за минувшие выходные утонули четыре человека.

В реке Миасс в окрестностях Челябинска погиб 50-летний мужчина. Его затянуло в водоворот над глубокой подводной ямой.

Отец и сын купались 8 июля на «диком» пляже рядом с поселком Полетаево. Оба угодили в водоворот на реке. Другие отдыхающие заметили, что происходит, и успели вытащить на берег 16-летнего юношу. Но его отца спасти не удалось.

Тело мужчины сумели найти лишь на следующий день в 15 метрах от берега. — Как рассказали водолазы, именно в этом месте на дне оказалась яма глубиной свыше 5 метров, — сообщили в региональной поисково-спасательной службе. — Дно заилено, завалено затопленными стволами деревьев и полуразрушенными конструкциями мостовых опор.

В Миассе во время купания в Светлом пруду утонул 54-летни мужчина. Еще один мужчина погиб в водоеме в Аргаяшском районе. Утром 10 июля тело человека обнаружили в реке Биргильда в Сосновском районе.

А в конце прошлой недели в Бредах утонула 40-летняя женщина, в Увельском районе — 70-летний мужчина, а в Аше погиб девятилетний мальчик.

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