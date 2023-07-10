Челябинские предприятия договорились на «Иннопроме» о сотрудничестве с правительством области

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В первый день работы международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге туда прибыла делегация Челябинской области. Возглавляет ее губернатор Алексей Текслер. Сегодня он подписал несколько соглашений о сотрудничестве с компаниями, реализующими знаковые для региона инвестпроекты.

Так, областное правительство будет взаимодействовать с агроходлингом «Ситно» в рамках проекта по созданию селекционно-семеноводческого центра в поселке Буранное Агаповского района. Там будут обрабатывать и хранить до 15 тысяч тонн семян в год. Стоимость инвестпроекта составляет 620 млн рублей. А к 2026 году «Ситно» построит в Кизильском районе репродуктор первого порядка по кроссам кур мясного направления. Это позволит холдингу увеличить объемы производства готовой мясной продукции. Этот инвестпроект, стоимость которого оценивается в 4 млрд рублей, также получил правительственную поддержку.

С ООО «Урал Логистик» Алексей Текслер заключил соглашение о сотрудничестве по проекту универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров. Он появится на территории парка индустриальных инноваций «Малая Сосновка» под Челябинском. Там будут созданы не менее 242 рабочих мест. Поддержит правительство и инвестиционный проект Магнитогорского завода прокатных валков по диверсификации производства.

Также сразу несколько соглашений заключил на «Иннопроме» миасский автозавод «Урал». В присутствии Алексея Текслера руководство предприятия договорилось о совместной работе с компанией «Россети Урал». Завод поставит ей для опытной эксплуатации свой электромобиль.

— Компания ежедневно использует такую технику, как электролаборатории, бурильно-крановые машины, автокраны и другую. Переход данной техники на электротягу смог бы кратно снизить издержки компании, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Другое соглашение руководство АЗ «Урал» заключил с ПАО «Ростелеком». Стороны договорились внедрять современные цифровые решения и сервисы, а также реализовывать совместные проекты, повышающие эффективность бизнеса компаний.

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