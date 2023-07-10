Олег Митяев проведет концерт в Миассе

Олег Митяев исполнит песни, поделится историями и зарядит всех своим чувством юмора. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

15 июля на курорте «Солнечная долина» состоится ужин-концерт с Олегом Митяевым. Также вместе с народным артистом России выступит группа «Ирония судьбы» при участии Леонида Марголина и Родиона Марченко.

Мероприятие пройдет под открытым небом и будет теплым и по-душевному уютным.

Если вы когда-либо посещали концерты Олега Митяева, то знаете, что каждое его выступление – это не просто встреча с музыкой и стихами. Это истории о том, как создавались песни, возможность задать вопросы любимому артисту и чувствовать себя частью большого и дружного семейства слушателей.

Олег Митяев вместе с Леонидом Марголиным и группой «Ирония Судьбы» подарят вам незабываемые впечатления на концерте. Они создадут атмосферу теплого домашнего вечера, на котором каждый зритель почувствует себя уникальным и желанным гостем.

Артист будет исполнять свои песни, делясь жизненными историями, отвечая на ваши вопросы и заряжая всех своим неподражаемым чувством юмора. Музыка Олега Митяева объединяет людей разных возрастов в одну большую дружную компанию, где царит атмосфера прямоты, честности и остроумия. Вечер пройдет в формате ужина-концерта и продлится 2 часа.

Стоимость билета –1500 рублей (вход на концерт), 2500 рублей места за столиками (вход+фуршет). Дети до 7 лет могут посетить мероприятие бесплатно.

Забронировать место и приобрести билет можно по номеру: 8(919)350-03-71.