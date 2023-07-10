В Челябинске снесут семь многоквартирных домов

Дом №11 по улице Гидрострой снесут в первую очередь. Фото: google.ru/maps

В Челябинске готовятся к сносу семи аварийных многоквартирных домов. Об этом на совещании в мэрии рассказала замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

В администрации Челябинска уже заключили контракт с подрядчиком, который займется сносом двухэтажного барака на улице Гидрострой, 11. Демонтировать ветхую постройку должны в течение месяца

— В отношении двух многоквартирных домов были заключены контракты на проведение и подготовку проектно-сметной документации с целью последующего сноса, — уточнила Надежда Рыльская. — И в отношении четырех домов была получено положительное заключение муниципального учреждения о достоверности сметной стоимости.

Заключение позволит начать поиск исполнителя, который снесет аварийные дома.

Ранее мэр Наталья Котова заявила, что в ближайшие годы Челябинск прекратит разрастаться вширь. Застройщикам будут предлагать земли внутри города. В том числе те, на которых перед началом новой стройки необходимо снести аварийные здания.

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