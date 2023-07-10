Челябинка лишилась 1,8 млн рублей, пытаясь доказать, что она не мошенница

Ради обманщика челябинка получила кредит Фото: Олег ЗОЛОТО

Мошенник выманил у директора магазина из Челябинска 1,8 млн рублей. Для этого он убедил женщину в том, что это ее могут осудить за мошенничество.

45-летней жительнице Металлургического района позвонил незнакомец. Он назвался сотрудником правоохранительных органов и испугал женщину известием о том, что в отношении нее возбудили уголовное дело. Директора, по словам самозванца, заподозрили в мошенничестве. А все потому, что на ее имя какой-то злодей оформлял кредиты.

Телефонный собеседник предложил челябинке снять с себя подозрения и помочь в поимке преступника. Для этого требовалось получить в банке кредит, а все полученные деньги перевести на названные самозваным следователем счета.

Женщина так заслушалась мошенника что шитая белыми нитками история не показалась ей подозрительной. Горожанка взяла в кредит 1,8 млн рублей и тут же переслала всю сумму аферисту.

Лишь с запозданием она поняла, что стала жертвой обмана и пришла за помощью в полицию.

Как сообщили в УМВД Челябинска, злоумышленника сейчас разыскивают, возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее «сотрудник Центробанка» отобрал у работника завода из Челябинска 7 млн рублей

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