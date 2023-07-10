Многоразовая ракета, скоростные лифты, илосос: что показали на «Иннопроме» челябинские предприятия

Губернатор Алексей Текслер оценил скоростной лифт. Фото: ПУЛ74

На международной промышленной выставке «Иннопром-2023» открылся тематический стенд Челябинской области. В его работе принимают участие свыше полутора десятков компаний региона, которые презентовали там свои уникальные высокотехнологичные разработки. С ними в ходе визита ознакомился губернатор Алексей Текслер, который сегодня руководит работой челябинской делегации.

В числе южноуральцев-участников выставки — преимущественно машиностроительные предприятия. Миасский завод «СпецАгрегат» показал на «Иннопроме» образец своей подметально-продувочной машины для уборки взлетно-посадочных полос на аэродромах. Аналог импортной техники был создан в кооперации с учеными Московского автодорожного института (МАДИ) и ЮУрГУ. Модель комбинированной илососной каналопромывочной машины для использования в сфере ЖКХ показал Челябинский машиностроительный завод.

Челябинский завод электрооборудования представил источник бесперебойного питания промышленного типа из новой линейки продукции. А завод ЮМЭК продемонстрировал стеклянный линейный подвесной изолятор с аэродинамическим профилем и гидрофобным покрытием горячего прессования.

Сразу две разработки на «Иннопром» привезло челябинское НПО «Приводная техника» — низковольтные асинхронные электродвигатели для систем верхнего привода и жидкотопливную блочную горелку, применение которой может быть найдено в различных отраслях. Также на выставке в Екатеринбурге представлены скоростные лифты «Витчел», железнодорожный кран грузоподъемностью 150 тонн компании «Челябкрансервис», манипулятор «Завода роботов», инновационные датчики НПК «ТЕКО» и «ИТЕК ББМВ» и другие образцы продукции.

Отдельная экспозиция у Уральского межрегионального научно-образовательного центра — консорциума ученых ЮУрГУ и екатеринбургского УрФУ. Он представил проект космической ракеты с одноступенчатым носителем многоразового использования, разработки в сфере IT и интернета вещей, высокотехнологичных материалов, специализированных транспортных средств для Арктики и другое.

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