Родители юных поджигателей из Миасса компенсировали ЦКС стоимость сгоревших мусорных баков

Родители подростков возместили Центру коммунального сервиса убытки Фото: Даниил ОПАРИН

В Миассе 13 июня произошло возгорание на контейнерной площадке возле 8 дома по улице Калинина. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения. Видеокадры позволили пролить свет на обстоятельства огненного ЧП, которое привело к уничтожению имущества Центра коммунального сервиса — два пластиковых контейнера для сбора твердых коммунальных отходов выгорели дотла.

Оказалось, что баки из хулиганских побуждений подожгли местные жители. Личности поджигателей были установлены при плотном взаимодействии сотрудников службы безопасности ЦКС и местной полиции. «Файер-шоу» в месте накопления отходов устроили молодые люди 2009 и 2010 годов рождения. Во время общения с сотрудниками правоохранительных органов подростки подтвердили причастность к огненному ЧП.

Сумма ущерба, нанесенного действиями юных поджигателей, составила около 20 тысяч рублей. В силу возраста юношам, которым еще не исполнилось 16 лет, удалось избежать наказания по ст. 7.17 КоАП «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба». Однако родителям подростков пришлось раскошелиться за игры с огнем, устроенные на контейнерной площадке. Стоимость уничтоженных баков была полностью компенсирована ЦКС.

Отметим, что такие случаи ранее фиксировались в Челябинске. Родителям юных поджигателей также пришлось возместить региональному оператору убытки, нанесенные чадами.

По каждому случаю возгорания на контейнерных площадках служба безопасности ЦКС проводит проверки, итогом которых становятся обращения в правоохранительные органы. Если причиной возгораний контейнеров является умышленный поджог, выйти на преступников, как правило, помогают записи камер наружного наблюдения и показания очевидцев.

Центр коммунального сервиса обращается ко всем жителям. Если вы стали очевидцами противоправных действий на контейнерных площадках, по возможности фиксируйте это на фото или видео и сообщайте о происшествии в полицию или ЦКС. Эта информация поможет найти и наказать преступников, а пресечение случаев порчи и уничтожения мусорных баков безусловно будет способствовать улучшению санитарной обстановки.

– Контейнеры, сгоревшие в Миассе, удалось оперативно заменить, так как был их запас. Но сделать точно также каждый раз невозможно из-за существующего дефицита мусорных накопителей, а при нехватке баков людям некуда складировать мусор и некоторые даже оставляют его прямо на земле со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. Только вместе мы сможем сделать наши города и районы действительно чистыми, – отметили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.