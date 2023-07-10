В Челябинске в школы зачислили более 14 тысяч первоклассников

За парты сядут более 14 тыс. детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске закончился первый тап приемной кампании в школах. На учебу п в первый класс приняли 14 301 ребенка. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

— 6 июня начался второй этап приемной кампании, — добавил вице-мэр. — Открыто 3279 дополнительных мест.

На первом этапе заявления подавали родители детей, живущих на закрепленных за школами территориях. Во время второго этапа приемной кампании заявления принимают у всех родителей, независимо от прописки. Но только если в школе остались свободные места.

С 6 июля записать детей в первый класс вопросили 1,2 тыс. родителей. 412 детей уже зачислили на учебу.

Второй этап приемной кампании формально длится до 15:00 5 сентября. Но если места в школах закончатся раньше, то и прием заявок от мам и пап прекратят досрочно.

Подать документы родители будущих первоклассников могут лично в школе, через портал госуслуг или региональный портал образовательных услуг, а также заказным письмом по почте.

В Челябинске работает горячая линия по вопросам записи детей в первый класс. Операторы отвечают по телефонам 700-18-03, 700-18-07, 700-18-10. А если при отправке заявления в электронном виде возникла техническая ошибка, консультацию модно получить по номеру 700-20-10.

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