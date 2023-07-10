В Челябинске перевозчиков оштрафовали на 700 тысяч рублей за неработающие кондиционеры и валидаторы

В июле проверки в автобусах продолжат Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске по итогам июня выписали 700 тыс. рублей штрафов перевозчикам, обслуживающим маршруты общественного транспорта.

Как рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок», за месяц успели проверить 276 автобусов и пять трамваев.

Самыми распространенными нарушениями оказались неработающие валидаторы или терминалы безналичной оплаты. В части маршруток водители по-прежнему предлагают оплачивать проезд переводами по номеру телефона. А в некоторых автобусах невозможно купить билет по социальной карте. Кроме того, штрафы назначили за неработающие в салонах автобусов кондиционеры.

Напомним, в аномальную жару автобусы и их системы охлаждения планируют проверять в усиленном режиме.

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