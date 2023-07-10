В Челябинске назвали вузовские специальности с наибольшим числом бюджетных мест

Принять на учебу буз денег смогут 10 тыс. абитуриентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В вузах Челябинской области в 2023-2024 учебном году выделили 10,8 тыс. бюджетных мест. В региональной Контрольно-счетной палате подсчитали, где бесплатных мест для будущих студентов больше всего.

Абсолютным лидером среди направлений подготовки оказалось лечебное дело. В ЮУГМУ готовы бесплатно обучить ему 355 человек.

На втором месье в рейтинге «бюджетных» специальностей агроинженерия. По этому направлению в ЮУГАУ открыли 190 мест для бесплатного обучения.

В ЮУГМУ также намерены принять на «бюджет» 188 будущих педиатров, а в ЮУГАУ собираются обучить 125 ветеринаров.

В ЮУрГУ 140 бюджетных мест для специалистов по электроэнергетике, 120 – для строителей. А в ЧелГУ согласны бесплатно зачислить 80 биологов и 72 специалистов по прикладной математике и информатике.

По количеству бесплатных мест на всех факультетах лидирует ЮУрГУ. Там открыто 2393 бюджетных места и 1297 платных.

В ЧелГУ на «бюджет» в этом году могут принять в общей сложности 876 студентов. Зато на платной основе рассчитывают зачислить 1866 человек.

В ЮУГАУ ждут 647 бюджетников и 133 платников.

Напомним, в Челябинске закончился первый этап приемной кампании в первые классы. В школах остается 3 тыс. свободных мест.

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