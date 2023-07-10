В Челябинской области пропала 11-летняя девочка

Фото: Подслушано Сим

В Симе Челябинской области пропала 11-летняя девочка Ксения Устюгова. Она вышла из дома в воскресенье вечером и больше ее родные не видели. Среди основных пример светлые длинные волосы, зелено-карие глаза, худощавое телосложение и рост 151 сантиметр.

– Была одета: Футболка розовая, юбка-шорты чёрная, кроссовки. С собой был голубо-розовый скейтборд и маленький рюкзак розового цвета с принтом авокадо, – назвали приметы девочки в группе «Подслушано в Симе».

Сейчас к поиску девочки подключились волонтеры «ЛизаАлерт» и полиция. Информацию о местонахождении школьницы можно передать по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или информационным организаторам поиска: Светлана - 89218066613, Екатерина - 89636489452.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru