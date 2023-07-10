Пожар возле железной дороги в Усть-Катаве перекинулся на заброшенные постройки

Фото: Подслушано Усть-Катав / Vk.com

В Усть-Катаве днем в понедельник, 10 июля, произошли два крупных пожара. Один вспыхнул на улице Станционной на территории старого железнодорожного вокзала, другой – в микрорайоне «Малиновка» на улице Социалистической.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, на пожаре в районе старого железнодорожного вокзала работают 6 автоцистерн и 22 человека личного состава. Огнем охвачены семь заброшенных строений и трава вдоль железной дороги на площади 2 гектаров.

В микрорайоне «Малиновка» загорелись четыре заброшенные постройки и один жилой дом. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.

— На месте работают четыре автоцистерны и 16 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Фото: Подслушано Усть-Катав / Vk.com

Фото: Подслушано Усть-Катав / Vk.com

В настоящий момент пожар в Малиновке локализован. Пострадавших нет.

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