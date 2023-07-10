Аномальную жару в Челябинской области будут прерывать дожди и грозы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие дни аномальная жара в Челябинской области достигнет +40°C. Однако пекло будет временно сменяться дождями и грозами. Такие прогнозы дают синоптики регионального Гидрометцентра.

Ночью во вторник, 11 июля, температура воздуха составит +19, +24 °C, в горах и низинах будет доходить до +15°C. Днем воздух прогреется до +35, +40°C, также в это время суток ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер южной четверти ночью 3-8 м/c, днем 5-10 м/c, местами порывы дойдут до 13-18 м/c.

Погода 12 июля существенно не поменяются. Ночью столбик термометра покажет +20, +25°C, днем воздух прогреется до +34, +39°C (при натекании облачности до +24°C). Во второй половине суток прогнозируются кратковременные дожди и грозы. При осадках порывы ветра будут доходить до 17 м/c.

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