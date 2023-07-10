«Осторожнее с кондиционером»: три совета врача, которые помогут пережить 40-градусную жару

Во многих кондиционерах есть режим «ночь» с мягким и плавным охлаждением Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Температура воздуха в Челябинске в середине июля приближается к рекордам. Сегодня столбики термометров поднялись до +37, а завтра днем, 11 июля, ожидается жара до +38 градусов. Как перенести сильную жару и не повредить своему здоровью, рассказал Hornews.com главный врач челябинской детской городской больницы № 8 Антон Рыжий:

1. Носите с собой бутылку воды с лимоном.

И не налегайте на сладкую газировку, соки, кофе и чай — эти напитки не способствуют выводу жидкости из организма и, как следствие, нормальному теплообмену. Врач советует добавить в обычную питьевую воду дольки лимона и носить бутылку с собой в течение дня. Можно подсластить жидкость одной маленькой таблеткой сахарозаменителя. Главное, не забывайте побольше пить — пренебрежение этим советом грозит осложнением проблем с сердцем и сосудами.

— Наша кровь состоит в основном из воды. Если мы мало ее употребляем, кровь сгущается, нарушается проницаемость сосудов и перенос питательных веществ, — пояснил Антон Рыжий.

2. Надевайте легкую, дышащую одежду. И обязательно что-нибудь на голову.

Избежать теплового удара поможет одежда из натуральных тканей — льна и хлопка, она должна быть легкой, свободной, хорошо пропускать воздух. При этом материал, его плотность и состав, важнее, чем цвет ткани, отмечает эксперт.

Головной убор из легкой ткани — кепка, панама — в сильную жару обязателен детям и пожилым людям, а также испытывающим проблемы с сосудами.

3. Не злоупотребляйте кондиционером.

Сидеть в жару прямо под включенным на полную мощность кондиционером — путь на больничную койку. Если вы не хотите простудиться (что в +40 особенно неприятно и даже обидно) — используйте минимальный режим обдува.

— Во многих кондиционерах есть режим «ночь», когда он мягко и плавно охлаждает — это идеальный вариант, — объяснил Антон Рыжий.

Аномальная жара сохранится в Челябинске в течение ближайших двух дней; к концу недели, по прогнозам синоптиков, она спадет до более комфортных +23.+25, а на выходных «горячая пора» закончится — в субботу и воскресенье в Челябинске ожидается всего +18..+20 градусов.

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