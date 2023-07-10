Текслер утвердил членов конкурсной комиссии к выборам главы Троицкого района

Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Челябинской области назначил членов конкурсной комиссии по выборам главы Троицкого района. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В состав конкурсной комиссии от областного правительства вошли три человека. Среди них – советник губернатора Владимир Мякуш, председатель комитета регионального Заксобрания по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле, вице-губернатор Сергей Сушков.

Выборы пройдут 3 августа – как раз к этому времени у действующего главы муниципалитета Тимура Мухамедьярова истечет срок полномочий. В конкурсную комиссию помимо членов областного правительства также войдут трое депутатов районного собрания: Лариса Шумкина, Александр Бауэр и Дмитрий Кузьмин.

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