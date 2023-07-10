В челябинском микрорайоне Чурилово обновят остановки общественного транспорта

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В челябинском микрорайоне Чурилово на пересечении улиц Самохина и 1-ой Эльтонской сделают новые остановочные комплексы. Об этом рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников

— На этой неделе приступаем к работам по уширению проезжей части на пересечении улицы Самохина и Эльтонской 1-ой. В рамках контракта здесь также будут установлены новые остановочные комплексы, — отметил Николай Кожевников.

Расширение проезжей части выполняется в рамках проекта «Дорожный рывок». На этой неделе работы ведутся на 20 объектах улично-дорожной сети города. Подрядные организации выполняют условия контрактов в соответствии с графиком.

В настоящий момент завершены работы по устройству покрытия проезжей части по проспекту Ленина на участке от ул. Героев Танкограда до ул. Цвиллинга. На этой неделе здесь будут наносить дорожную разметку.

Из-за ремонта теплосетей ограничено движение по Свердловскому проспекту от ул. Калинина до Работниц. По ул. 60-летия Октября в районе пересечения со Сталеваров и по ул. Косарева в районе пересечения с Братьев Кашириных – движение тоже закрыто.

Также продолжается ремонт трамвайных путей, в связи с чем ограничено движение по шоссе Металлургов, ул. Цвиллинга и проспекту Победы.

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