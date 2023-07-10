В Челябинске впервые прошел турнир по баскетболу FACE TO FACE 1х1

На Алом поле состоялся первый официальный турнир 1х1 на Южном Урале, который собрал 16 участников. Фото ФБЧО

Лучшие игроки региона собрались на корте, чтобы выяснить, кто лучше. 16 участников, но только один победитель. Система соревнований была выстроена «на вылет», что добавляло азарта и игрокам и болельщикам.

За путевку в финал боролись две пары Щепотьев-Смолин и Ростовцев-Калюжный. Все игроки показали высокий уровень баскетбола, но в финал вышли Алексей Смолин и Евгений Ростовцев. В главном финале баскетболисты бились до последнего, но удача оказалась на стороне Евгения Ростовцева из Екатеринбурга. Ему достался титул чемпиона и 30 тысяч рублей.

Индивидуальными наградами были отмечены Максим Калюжный в номинации HOT BLOOD («Горячая кровь»). Игрок, от чьих кроссовок всегда летели искры. Также наградой был отмечен Алексей Смолин, который стал королем игровых концовок.

Организаторы рассказали, что планируют проводить такие турниры регулярно.

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