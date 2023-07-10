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НовостиСпорт10 июля 2023 15:44

В челябинском вузе начнут готовить тренеров по киберспорту

Рассказываем, что требуют от поступающих
Ян Стоев
Ян Стоев
Для будущих студентов предусмотрены бюджетные места

Для будущих студентов предусмотрены бюджетные места

Уральский госуниверситет физической культуры (УралГУФК) будет выдавать в Челябинске диплом по киберспорту. В настоящий момент ведется набор студентов как на бюджетной, так и на договорной основе.

Для поступления абитуриентам предстоит предоставить результаты ЕГЭ по русскому языку и биологии. Помимо прочего, их ждут вступительные испытания – это собеседование и устный экзамен о компьютерном спорте.

— Прием документов ведется с 20 июня по 13 июля в главном корпусе УралГУФК. В будние дни приемная комиссия работает с 10:00 до 17:00 (обед 13.00-14.00), в субботу – с 10:00 до 13:00, — сообщили в вузе.

Отбор также ведется среди поступающих со средним профессиональным образованием. Им помимо собеседования и устного экзамена предстоит сдать тесты по русскому языку и биологии.

После завершения обучения студенты получат диплом бакалавра по профилю «Спортивная подготовка по виду спорта «Компьютерный спорт». Более подробно о поступлении можно узнать по телефону 8-351-217-04-47.

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