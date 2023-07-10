В челябинском вузе начнут готовить тренеров по киберспорту

Для будущих студентов предусмотрены бюджетные места

Уральский госуниверситет физической культуры (УралГУФК) будет выдавать в Челябинске диплом по киберспорту. В настоящий момент ведется набор студентов как на бюджетной, так и на договорной основе.

Для поступления абитуриентам предстоит предоставить результаты ЕГЭ по русскому языку и биологии. Помимо прочего, их ждут вступительные испытания – это собеседование и устный экзамен о компьютерном спорте.

— Прием документов ведется с 20 июня по 13 июля в главном корпусе УралГУФК. В будние дни приемная комиссия работает с 10:00 до 17:00 (обед 13.00-14.00), в субботу – с 10:00 до 13:00, — сообщили в вузе.

Отбор также ведется среди поступающих со средним профессиональным образованием. Им помимо собеседования и устного экзамена предстоит сдать тесты по русскому языку и биологии.

После завершения обучения студенты получат диплом бакалавра по профилю «Спортивная подготовка по виду спорта «Компьютерный спорт». Более подробно о поступлении можно узнать по телефону 8-351-217-04-47.

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