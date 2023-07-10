Второй корпус Детской филармонии в Челябинске возведут осенью 2024 года

Фото: Детская филармония Челябинской области

В Челябинске будут строить второй корпус Детской филармонии. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на министра культуры региона Алексея Бетехтина.

Необходимость во втором корпусе появилась из-за большого спроса со стороны родителей и детей. В самой филармонии сейчас практически переполнены все классы.

Новое четырехэтажное здание появится на улице Солнечной рядом с первым корпусом. Причем по площади его сделают вдвое больше. Планируется, что в новом корпусе свои этажи будут у хореографической студии, симфонического и эстрадно-джазового оркестров, а также у ансамбля народных инструментов и аккордеонистов.

Проект уже был одобрен губернатором Алексеем Текслером. Работы должны начаться в ближайшие дни, а сдать корпус планируется к сентябрю следующего года.

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