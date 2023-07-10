Площадь лесного пожара в пригороде Усть-Катава составила 50 гектаров

Фото: ГУ лесами Челябинской области

Огнеборцы остановили распространение лесного пожара в пригороде Усть-Катава. Площадь возгорания составила 50 гектаров. Об этом сообщили в управлении лесами по Челябинской области.

По данным ведомства, пожар произошел в первой половине дня в результате хозяйственной деятельности человека. Огнем охватило пять нежилых строений.

— В связи с погодными условиями (температура воздуха достигает +36 градусов, порывы ветра 10-15 метров в секунду) огонь с нежилых построек перешел в ландшафтный пожар и распространился на земли лесного фонда, — уточнили в ГУ лесами Челябинской области.

К тушению пожара привлекли 35 человек и семь единиц техники. С помощью тракторов и бульдозера была трижды проведена опашка территории по периметру пожара. Распространение огня удалось остановить на площади 50 га. Сейчас проводятся работы по дотушиванию пожара.

Фото: ГУ лесами Челябинской области

Фото: ГУ лесами Челябинской области

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