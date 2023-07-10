На северо-западе Челябинска автомобиль сбил велосипедиста

Фото: читатель КП

В Челябинске водитель автомобиля сбил велосипедиста. ДТП произошло вечером 10 июля на пересечении улицы 40-летия Победы и Университетской Набережной.

— Удар от столкновения, судя по всему, был очень сильным, так как у велосипеда оказались сломаны почти все детали, начиная от колес и заканчивая рулем, — рассказал читатель КП.

Подробности ДТП выясняются.

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